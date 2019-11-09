Українські фермери можуть подвоїти урожай яблук, використовуючи дикорослі запилювачі

В Агрофірмі «Колос», що в Сквирському районі на Київщині, вже два роки поспіль для запилювання яблунь використовують «Професор Шпрінгер», який у народі називають дичкою-кисличкою.

Віктор Машківський, агроном-садовод Агрофірми «Колос», звертає увагу на те, що такі рослинки саджають через кожні 10-20 метрів по льоту бджоли, але не більше 25 м. Період цвітіння сорту-запилювача доволі розтягнутий. Рослина починає цвісти на 2-3 дні раніше, ніж основний сорт, і так само завершує цвітіння на 2-3 дні пізніше, чим сортове дерево.

За його словами, немає потреби постійно купувати спеціальні рослини-запилювачі. Закупили одного разу живці, привили їх до сильнорослих напівкарликових клонових підщеп яблуні ММ 106, рекомендованих для вирощування в зонах Степу, Лісостепу та Полісся. Вони характеризуються посухо-, морозостійкістю, високою врожайністю, якісною кореневою системою.

Про позитивний вплив запилювача на ефективність вирощування яблук свідчить практичний досвід саду товариства «Колос», який існує вже близько 10 років. Перейшовши на використання згаданих прищеп, удалося на 50% підняти врожайність, відчутно покращились показники зав’язування плодів основного сорту.

: agro-business.com.ua