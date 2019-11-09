«Совкове болото!» Мережа розлютили жителі Донбасу, які звинуватили Майдан у війні

У мережі різко відреагували на результати опитування в ОРДЛО, де жителі виступили за інтеграцію з Росією і звинуватили в початку війни на Донбасі Україну.

Відзначимо, в опублікованих результатах зазначено — 96,2% жителів псевдореспублик «Л/ДНР» покладають відповідальність за війну на Донбасі на влада України. Понад 85% впевнені, що у війні також винні і учасники «Майдану». Також більшість опитаних виступило за інтеграцію з РФ.

Журналіст Євген Спірін порівняв ОРДЛО з «совковим болотом». «З одного боку люди там люблять Путіна, вважають, що все це громадянська війна, у всьому винні США, рептилоїди і НАТО, хочуть щоб Україна відновила все зруйноване війною, але під наглядом Росії,і мріють про СРСР.

А з іншого боку, люди там вважають себе українцями, не хочуть отримувати паспорти РФ, чекають що Україна повернеться. Якщо ще коротше: годуйте нас, поїть нас, ми, звичайно, за матрьошку, але тин і соняшник рідніше…», — розмірковує Спірін, а також задається питанням про правдивості даних опитування.

У коментарях до публікації журналіста багато користувачів засумнівалися в достовірності опитування. «До цього дослідження стільки питань, що брати його і нести як щось, чого варто довіряти, не можна», «Нічого нового, все закономірно і очікувано. Київ — живе одним, регіони — своїми проблемами. Окупована територія цікавить тих, хто на ній заробляє і співпричетним.

Країну ця ситуація не хвилює і не болить. Ніякого чіткого плану дій за 5 років не з’явилося. Абсолютно всі точково, хаотично і через жопу. Люди там живуть і пристосовуються. Україна їх здала тоді, таке ставлення і залишилося».

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Негативно висловлюється про самому якості дослідження і нардеп від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв.

«Цікаво було б подивитися на соціологію відносини жителів Північної Кореї до Південної на замовлення Сеула. А особливо на тих, хто проведе цей опитування самостійно, без допомоги північнокорейського міністерства охорони держбезпеки і 35-ї кімнати.

Але питання — навіщо? Загальна картина, враховуючи трудові табори, і без соціології зрозуміла: без перехідного періоду реінтеграція середньовіччя в сучасний світ неможлива», — підкреслив Ар’єв.

Екс-народний депутат Мустафа Найєм результатами опитування довіряє і просить сфокусувати увагу як на самому тексті дослідження, так і на тому факті, що жителі окупованих територій дивляться РосСМИ.

«У першій десятці телеканалів, які дивляться жителі окупованих територій, немає жодного українського мовника. В тому числі, українські канали, контрольовані проросійськими політиками. Для 58,6% опитаних жителів територій українські загальнонаціональні телеканали недоступні в принципі, а для 84,9% — недосяжні і місцеві», — пише Найєм.