Портников розповів, коли Москва може піти на «заморожування» конфлікту в ОРДЛО

Сьогодні в ЗМІ і під час політичних ток-шоу активно обговорюється питання «заморожування» конфлікту на сході України, адже виконати умови Кремля, прописані в «формулі Штайнмайера» практично нереально.

Публіцист і журналіст Віталій Портніков у своїй аналітичній статті розповів, в якому випадку Москва може піти на «заморожування» конфлікту.

За словами Портнікова, Росія піде на «заморожування» конфлікту, коли буде впевнена в тому, що Україна поступово повертається в сферу впливу Кремля і не потрібно більше застосовувати армію для цього процесу. Для цього у влади повинні виявитися ставленики Кремля, які сьогодні знаходяться в українському парламенті. Мова йде про партії «Опозиційна платформа – За життя» і Віктора Медведчука, якого Путін може запропонувати прем’єр-міністром України. Після того, як Медчедчук очолить український уряд Путін може піти на «заморожування» конфлікту, після чого запропонує Медведчуку піти на прямий контакт з маріонетками Кремля в «ДНР» і «ЛНР».

Публіцист зазначає, оскільки поки що такий розвиток подій схоже на сюжет якогось фантастичного фільму, то Москва може піти на те, щоб «простимулювати» президента Зеленського новим вторгненням, щоб змусити главу української держави підписати мирну угоду, але тільки не з Москвою, а з ватажками «ЛДНР».