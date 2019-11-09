Екстрадують в РФ? У Польщі затримали одного з лідерів УНА-УНСО

У Польщі за запитом Росії в суботу, 9 листопада, був затриманий співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур («Тополя»).

Це сталося на прикордонному пункті Дорогуськ, повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

«За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула і не надають адвоката», – написала вона.

Денисова уточнила, 11 листопада в місті Хелм буде вирішуватися питання про взяття Мазура під варту з метою екстрадиції в Росію.

Чоловік їхав у Польщу на запрошення віце-спікера польського Сейму Беати Мазурек.

Відомо, що затримання відбулося у відповідь на запит Слідчого комітету РФ в Інтерпол про міжнародному розшуку ветерана, лідерів УНА-УНСО і членів інших політичних партій за звинуваченням в участі в боях на площі «Хвилинка» в Чечні.

У Facebook-спільноті «Про мову» зазначили, що у зв’язку із затриманням українця активісти в 19:00 планують вийти на акцію під посольство Польщі.

Ігор Мазур воював в якості добровольця на Донбасі. Він також є заступником голови УНА-УНСО (Українська національна асамблея – Українська націоналістична самооборона») – української політичної партії націоналістичного спрямування.