Людей не влаштувала пара змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, — Йованович про причини зміни влади в Україні

При Порошенко в Україні було більше реформ, ніж при всіх попередніх президентів, однак їх темп поступово уповільнився.

Про це колишній посол США в Україні Марі Йованович сказала в показаннях в Палаті представників у рамках справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

«Я вважаю, що з плином часу стара система перестала боятися, як це було у 2014 році, і знову почала думати, як просувати свої інтереси. Стало складніше реалізовувати реформи, а інтерес до них впав. Тому що кожен раз, коли ви проводите реформу, особливо щодо такого чутливого питання, як корупція, ви найімовірніше наступаєте на власні інтереси, або інтереси друзів, коли приймаєте новий закон або щось ще. Це складно», — зазначила дипломат.

За її словами, все це призвело до гальмування процесів.

«І те, що ми побачили в 2019 році – це був вираз бажання людей продовжувати трансформації. Їх не влаштовувала, просто парочка змін тут і там, а потім щоб все це посипали зверху цукровою пудрою», — підкреслила Йованович.