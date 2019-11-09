«Комусь дуже не хочеться світу»: Сивохо поставив під сумнів опитування про ситуацію в «ЛДНР»

Довіряти опублікованими результатами опитування жителів окупованих територій, проведеного Українським інститутом майбутнього і «Дзеркалом тижня. Україна» за допомогою компанії «Нью Імідж Маркетинг Груп» неможливо.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив радник РНБО з питань Донбасу Сергій Сивохо.

За його словами, якщо припустити, що дослідження проводилося методом face-to-face по структурованої анкети в домогосподарствах, те його учасники не могли потім не опинитися в «МГБ» терористичних бандформувань «ЛДНР». При цьому Сивохо називає територію, підконтрольну терористам «невизнаними республіками», а назва карального органу пише великими літерами без лапок.

«Відповідно, або це опитування проводився дистанційно, що применшує його значимість, або він був узгоджений з представниками влади т. н. ЛДНР, а значить, відредагований в потрібному ключі», — написав він.

Заявила про необхідність виходу України з Мінських угод і «заморожування»

ситуації.«Очевидно, що комусь дуже не хочеться світу і повернення українських територій. А у випадку з виходом з мінського процесу — виграє тільки Росія, яка зможе нарешті позбавитися від санкцій і продовжити більш активно займатися» «кинутими» Україною територіями», — додав він.

Сивохо запевнив, що з цієї затії нічого не вийде, а світ на Донбасі буде встановлено, доказом чого нібито є, розведення військ в Петровському.