Іванов: Бужанський – слимак, який забороняє в Раді українську мову і працює на Росію

Відомий український журналіст Сергій Іванов заявив, що нардеп Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський співпрацює з проросійськими силами і подає вигідні Москві законопроекти.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Іванова, замість виконання своїх депутатських функцій, Бужанський влаштував розборки з Сергієм Стерненко.

«Упевнений, що люди голосували за те, щоб він робив якісь корисні речі для своєї держави, а не займався самопіаром і виконанням завдань проросійських політичних сил, в тісній зв’язці з якими він дійсно працює, і це не гіпотеза», — зазначив блогер.

Як стверджує Іванов, йому вдалося вивчити ряд законопроектів Бужанського, після чого з’ясувалося, що більшість з них або проросійські, або відверто лобістські.

«Зокрема, це законопроекти щодо скасування люстрації, обмеження навчання українською мовою, про забезпечення комерційного обліку природного газу», — вважає журналіст.

Наостанок Іванов підкреслив, що Бужанський є «слизняком», який підтримує Росію в Україні і не займається ніякою корисною діяльністю.