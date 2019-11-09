В Україні значно скоротили розмір субсидії: подробиці

Нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг проходить з 15 жовтня.

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко заявив, що розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за жовтень складає 539 гривень.

«Враховуючи те, що нарахування виплат все одно здійснюється з 15 жовтня, а опалення включили пізніше — люди зможуть заощадити до 200 гривень на місяць», — зазначив Музиченко.

За словами Музиченко, Міністерство соціальної політики планово входить в новий опалювальний сезон. Нарахування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг проходить з 15 жовтня. На сьогоднішній день нараховуються різні види допомоги за жовтень.

Окремо заступник міністра підкреслює, що тепла і суха погода, яка довгий час тримається в Україні, дозволить заощадити гроші отримувачам пільг і субсидій.

«У проекті бюджету на 2020 рік на програму субсидій закладено близько 47 мільярдів гривень. Цієї суми вистачить на всіх, кому потрібна державна допомога для оплати житлово-комунальних послуг», — підсумував Віталій Музиченко.