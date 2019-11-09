Обвинувачений у вбивстві Олег Соколов спровокував побиття студентів Спбду

Доцент Спбду Олег Соколов, обвинувачений у вбивстві своєї колишньої студентки Анастасії Єщенко, навесні минулого року спровокував бійку в стінах університету через звинувачення в плагіаті.

За інформацією «Радіо свобода«, цікавиться історією студент іншого Вузу Антон Кужима вирішив прийти на відкриту лекцію Олега Соколова – відомого реконструктора та історика.

Почувши про конфлікт Соколова з іншим істориком Євгеном Понасенковым, який до цього звинуватив його в плагіаті двох власних історичних концепцій, студент вирішив поставити на цю тему питання самому Соколову.

Втім, після питання про плагіат Соколов розлютився і закликав студента покинути лекцію, після чого дав відмашку іншим слухачам вивести його з аудиторії. Після цього до одного студента застосували фізичну силу, винесли за двері та розбили телефон.

Самому Кужиме, за його словами, завдали з-за спини кілька ударів по голові.

«Нас душили… виштовхали з аудиторії, ще й по спині били», — додав він.

9 листопада засоби масової інформації заявили про те, що доцент Санкт-Петербурзького державного університету, історик Олег Соколов був знайдений біля річки Мийка. Там він, за версією слідства, намагався втопити рюкзак з відрізаними по лікоть руками.

В ході обшуків в квартирі Соколова правоохоронці виявили відрізану голову, тіло жінки і закривавлену пилу.