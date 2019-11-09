Известный российский историк убил и расчленил свою студентку

В Следственном комитете РФ сообщили о задержании мужчины, которого нашли в реке Мойка в Санкт-Петербурге с женскими руками в рюкзаке. По данным “Фонтанки” речь идет о кандидате исторических наук, доценте исторической кафедры Санкт-Петербургского государственного университета Олеге Соколове.

9 ноября в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве задержали 63-летнего мужчину, которого утром вытянули из реки Мойка с женскими руками в рюкзаке. Об этом сообщила пресс-служба петербургского управления Следственного комитета РФ.

“Из материалов уголовного дела следует, что утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет”, – сказано в релизе.

Имени подозреваемого в Следкоме не назвали. Сейчас он находится в больнице с переохлаждением, отметили в ведомстве. В ближайшее время ему планируют избрать меру пресечения.

“Фонтанка” пишет, что речь идет о кандидате исторических наук, доценте исторической кафедры Санкт-Петербургского государственного университета Олеге Соколове. По данным издания, жертвой историка стала его 24-летняя студентка.

Местное издание 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что ученый дал признательные показания. Он якобы заявил, что убил студентку еще 7 ноября после того, как поссорился с ней. По данным журналистов, во время обыска в квартире Соколова нашли окровавленную пилу, обезглавленное тело и голову. Как пишет издание, ноги девушки историк выбросил в реку перед тем, как его задержали.

Соколову 63 года. Он специализируется на военной истории Франции, возглавляет военно-историческое движение, которое занимается организацией реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн.

Историк входил в состав научного совета Российского военно‐исторического общества, однако после инцидента его исключили из списка членов совета.