З затриманого в Польщі ветераном Мазуром зустрів український консул

Український консул зустрівся в Польщі з затриманим ветераном АТО, одним з лідерів УНА-УНСО” Ігорем Мазуром.

Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі “Українській правді”.

“Консул України невідкладно виїхав до місця затримання громадянина України, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію, а також обговорили питання адвокатського захисту.

Проробляється комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України”.