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З затриманого в Польщі ветераном Мазуром зустрів український консул

09.11.2019

Український консул зустрівся в Польщі з затриманим ветераном АТО, одним з лідерів УНА-УНСО” Ігорем Мазуром.

Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі “Українській правді”.

“Консул України невідкладно виїхав до місця затримання громадянина України, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію, а також обговорили питання адвокатського захисту.

Проробляється комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України”.

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