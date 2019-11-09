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У світі вважали мільярдерів: скільки українських олігархів у списку

09.11.2019

Зараз у світі налічується 2101 мільярдер, цей показник майже на 38,9% більше, ніж п’ять років тому.

Про це свідчать дані нового рейтингу Billionaires insights 2019: The billionaire effect, складеного аналітиками UBS і PwC.

За п’ять останніх років сукупні статки найбільших багатіїв зросла більш ніж на третину (34,5%) і досягла $8,5 трлн. Примітно, що сім з мільярдерів – українські бізнесмени, загальний капітал яких становить на сьогодні $13,6 млрд. У дослідженні вказується, що всі українські багатії нажили своє майно самі, а не отримали у спадок.

Цікаво порівняти ці показники з сусідами. Так, у Польщі також 7 мільярдерів, але сумарний статок у них трохи менше – $13,2 млрд. При цьому 29% з польських багатіїв отримали свої статки у спадок.

У Російській Федерації людей, чий статок перевищує мільярд доларів – аж 98. І всі вони нажили багатство самі. Сумарний стан російських мільярдерів становить $421 млрд.

По регіонах ситуація з дуже багатими людьми виглядає наступним чином:

  • Північна Америка – 652 мільярдера.

  • Західна Європа – 397.

  • Китай – 436.

  • Південна Америка – 97.

  • Східна Європа – 151.

  • Близький Схід – 50.

  • Інший Далекий Схід – 282.

  • Океанія – 36.

Цікаво, що результати даного дослідження по Україні відрізняються від проведеного недавно в нашій країні. У рейтингу, складеному «НВ Бізнес», названі шість мільярдерів:

  • Рінат Ахметов — $9,629 млрд,

  • Віктор Пінчук — $2,310 млрд.

  • Вадим Новинський — $1,767 млрд.

  • Ігор Коломойський — $1,480.

  • Геннадій Боголюбов — $1,376 млрд.

  • Петро Порошенко — $1,253.

Складно сказати, кого аналітики компаній UBS і PwC мали на увазі сьомим. Можливо, що це була сім’я Герег, оскільки в українському списку подружжя посіли сьому позицію з капіталом у $930 млн.

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