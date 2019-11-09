У світі вважали мільярдерів: скільки українських олігархів у списку

Зараз у світі налічується 2101 мільярдер, цей показник майже на 38,9% більше, ніж п’ять років тому.

Про це свідчать дані нового рейтингу Billionaires insights 2019: The billionaire effect, складеного аналітиками UBS і PwC.

За п’ять останніх років сукупні статки найбільших багатіїв зросла більш ніж на третину (34,5%) і досягла $8,5 трлн. Примітно, що сім з мільярдерів – українські бізнесмени, загальний капітал яких становить на сьогодні $13,6 млрд. У дослідженні вказується, що всі українські багатії нажили своє майно самі, а не отримали у спадок.

Цікаво порівняти ці показники з сусідами. Так, у Польщі також 7 мільярдерів, але сумарний статок у них трохи менше – $13,2 млрд. При цьому 29% з польських багатіїв отримали свої статки у спадок.

У Російській Федерації людей, чий статок перевищує мільярд доларів – аж 98. І всі вони нажили багатство самі. Сумарний стан російських мільярдерів становить $421 млрд.

По регіонах ситуація з дуже багатими людьми виглядає наступним чином:

Північна Америка – 652 мільярдера.

Західна Європа – 397.

Китай – 436.

Південна Америка – 97.

Східна Європа – 151.

Близький Схід – 50.

Інший Далекий Схід – 282.

Океанія – 36.

Цікаво, що результати даного дослідження по Україні відрізняються від проведеного недавно в нашій країні. У рейтингу, складеному «НВ Бізнес», названі шість мільярдерів:

Рінат Ахметов — $9,629 млрд,

Віктор Пінчук — $2,310 млрд.

Вадим Новинський — $1,767 млрд.

Ігор Коломойський — $1,480.

Геннадій Боголюбов — $1,376 млрд.

Петро Порошенко — $1,253.

Складно сказати, кого аналітики компаній UBS і PwC мали на увазі сьомим. Можливо, що це була сім’я Герег, оскільки в українському списку подружжя посіли сьому позицію з капіталом у $930 млн.