«Дуже погано»: стало відомо про негативне ставлення жителів ОРДЛО до Зеленському

Більше половини жителів тимчасово окупованих територій Донбасу (78,9%) відносяться до президента України Володимиру Зеленському «погано» або «дуже погано».

Про це йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього та «Дзеркала тижня. Україна«, яке було проведено з 7 по 31 жовтня 2019 року за допомогою компанії «Нью Імідж Маркетинг Груп».

За даними соціологів, 19% респондентів з ОРДЛО ставляться до українського чолі «дуже добре» або «добре». «Погано» або «дуже поганий» – 49,6 та 29,3% відповідно.

На питання про те, чи змінилося ставлення до президента за останні місяці, відповіли «не змінилося» 44,8% респондентів, «погіршилося» – 22,9%. Розчаровані його діяльністю – 20,5%. Стали думати про нього краще – 2,7% учасників опитування.

1,4% чекають від Зеленського економічного прориву. При цьому 13,3% «допускають ймовірність» того, що йому вдасться поліпшити соціально-економічні умови їх проживання, а ось 85% вважають успіх «малоймовірним» і «дуже малоймовірним».

Згідно з результатами опитування, з Зеленським надії на мир у регіоні пов’язують 1,7% респондентів. 59% опитаних на нього не сподіваються, 26,5% не вірять, що він може зупинити війну. Що стосується можливості проведення вдалих переговорів з главою РФ, то 23,8% вважають такий успіх «дуже малоймовірним».

Зазначимо, дослідження проводилося методом face-to-face. Було опитано 1606 респондентів: 800 непідконтрольної частині Луганської і 806 у непідконтрольної частини Донецької областей. Заявляється, що похибка результатів не перевищує 3,2%.