У Києві обікрали багатих масонів

У Києві вчора ввечері обікрали один з багатих будинків на вулиці Редутній в Печерському районі.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Незважаючи на те, що на території була охорона, злодії непомітно для сторожів видавили одне з вікон, пробралися в приміщення і винесли дорогу комп’ютерну техніку Apple і колекцію ексклюзивних хронометрів, чия вартість оцінюється в десятки тисяч доларів. Це були годинники відомих преміальних марок “Audemars Piguet”, “Vacheron Constantin”,”Patek Philippe”.



Поліція почала розслідування за ч. 3 ст. 185 КК України — “Крадіжка з проникненням”. Точна сума збитків ще встановлюється.



Потерпілий — син відомого в минулому бізнесмена, екс-глави компанії “Укрсат” і кавалера масонського ордену Святого Станіслава — Бориса Непомящего — Олександр.



З відкритих джерел відомо, що бізнесмен Борис Непомящий володів историчекой нерухомістю на Подолі, в 2000 році отримував нагороду “Людина року” як найкращий менеджер.



Також він судився з сусідами, які збиралися будується поруч з будинком на вулиці Редутній, записаним на сина.