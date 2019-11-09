Працюючим пенсіонерам перерахують виплати: врахують новий стаж

В Україні пенсіонерам, які пропрацювали як мінімум два роки після призначення виплати, що перерахують їх розміри. При підвищенні врахують новий стаж.

Існує спеціальний порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, розповіла виданню «Урядовий кур’єр» заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення — начальник управління методологічного забезпечення Пенсійного фонду України Світлана Блазня.

За її словами, умови проведення перерахунку пенсії визначені Законом № 1058. Перерахунок пенсії проводять у тому випадку, якщо громадянин після призначення пенсії працював. При цьому перерахунок пенсії проводять із урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії може проводитися з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення пенсії.

Якщо особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше 24 місяців страхового стажу, то перерахунок пенсії проводять не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку). Заробітна плата при проведенні перерахунку пенсії не змінюється.