Зеленський наказав готувати новий Трудовий кодекс, що дозволяє легше звільняти працівників

Сьогодні, 9 листопада, Володимир Зеленський підписав указ про масові реформи. Зокрема, вони стосуються і трудового законодавства.

У тексті говориться, що до кінця поточного року Кабмін має створити умови для лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю».

Кабмін повинен розробити і внести на розгляд ВРУ законопроекти щодо створення умов для лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю.

Нагадаємо, під час 14-годинної прес-конференції Володимир Зеленський дав зрозуміти, що в новому Трудовому кодексі спростять звільнення людей. «Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, взяти його на роботу. Зараз вони (уряд — Ред.) працюють над сучасним трудовим законодавством і трудовим кодексом», — сказав Зеленський. На питання, чому в проекті нового кодексу можна звільняти жінок у декреті, він сказав «не бачив ще трудовий кодекс, мені не приносили», але пообіцяв, що цю норму із законопроекту приберуть.