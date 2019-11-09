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«Не помітили» півтора мільйона: ДБР завело справу на дніпропетровських фіскалів

09.11.2019

Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило справу про зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління Державної фіскальної служби (ГФС) в Дніпропетровській області.

Зазначається, що дії підозрюваних призвели до ухилення від сплати акцизного податку на суму в 1,637 млн гривень. Мова йде про виробника тютюнової продукції, перевірку якого проводили фіскали.

Кримінальну справу порушено за частиною 2 ст. 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).

Опубліковані оперативні фото.

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