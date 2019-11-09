На Львівщині двох митників та прикордонника затримали за отримання хабаря

У Львівській області затримали двох митників та прикордонника, які систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали двох працівників Державної фіскальної служби України та одного працівника Державної прикордонної служби України під час отримання ними неправомірної вигоди”, – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, перебуваючи у змові, посадовці налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди. За гроші вони забезпечували безперешкодне ввезення товарів на територію України.

Відбулося затримання посадовців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними чергової частини неправомірної вигоди в сумі 1800 гривень.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу.

Підозрюваним інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.