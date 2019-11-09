Під Києвом п’яний водій Subaru намагався відкупитися від поліції бензином і газом

Біля села Чайки на 17 кілометрі траси Київ — Чоп патрульні поліцейські зупинили автомобіль Subaru.

Вони помітили ознаки алкогольного сп’яніння у водія, а саме характерний запах алкоголю з рота. Порушник підтвердив поліцейським, що пив і спробував відкупитися грошима, бензином і газом.

Інцидент стався ввечері 8 листопада. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.

32-річному водієві запропонували пройти перевірку на драгере. Але порушник, щоб не проходити огляд, сказав, що заправить службовий автомобіль поліції на 40 літрів бензину А-95 і 40 літрів скрапленого газу, також намагався вручити їм 150 доларів. Чоловіка неодноразово попереджали, що пропозиція про хабарі тягне за собою кримінальну відповідальність, але він твердо наполягав на своєму. Відповідно, його затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульні оформили на водія адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) кодексу про адміністративні правопорушення. Інші факти фіксував вже слідчий.