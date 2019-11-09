На Закарпатті після дощів очікують підвищення рівня води в річках

У суботу, 9 листопада, в Закарпатській області на річці Тиса очікується підвищення рівня води. Про це повідомляє Закарпатський центр з гідрометеорології.

За даними фахівців, вода може піднятися на річці Тиса на ділянці Ст. Бичків-Вилок. Очікуваний рівень: плюс 0,3 — 0,8 метрів. При цьому гидрометеоролги заспокоюю, що такий підйом буде в межах корінного русла і нічого небезпечного підвищення рівня води не принесе.

При цьому після великих дощів піднялися річки на Межигирщине в Закарпатській області. Але вони також не вийшли з берегів і залишилися у своєму руслі.

Відео річки Репинка/Mukachevo.net