Впливає кожен градус: коли українці можуть законно не платити за опалення

В Україні, згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги» дозволяє в окремих випадках не оплачувати комунальні послуги, або ж платити менше. Наприклад, якщо замість гарячої води – тепла, платити за неї по тарифу для гарячої не потрібно.

Температура повітря в опалювальному приміщенні повинна бути не нижче 18 градусів тепла. Якщо опалення включили, а в квартирі все одно холодно – платити за опалення за повною ціною не варто. Так, чинні норми встановлюють: якщо температура в приміщенні не вище 12 градусів, опалення можна зовсім не оплачувати. Відключати опалення можуть не частіше ніж раз в місяць і не довше, ніж на 12 годин.

Як платити за опалення:

18 градусів – повний тариф

17 градусів – 95% повного тарифу

16 градусів – 90% повного тарифу

15 градусів – 85% повного тарифу

14 градусів – 80% повного тарифу

13 градусів – 75% повного тарифу

12 градусів – 95% повного тарифу

Крім того, як пояснюють в Національній комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), гарячу воду можуть відключати не більше ніж на 6 годин на добу, при цьому період «без води» повинен складати не більше 30% місяця. Якщо зазначена норма порушується, за кожну добу сума у платіжках повинна зменшуватися на 3,3%. Остання норма також стосується і холодної води.

Як оплачувати гарячу воду:

75-50 градусів – повний тариф;

49-45 градусів – 90% повного тарифу;

44-40 градусів – 70% повного тарифу;

>40 градусів – по тарифу на холодну воду.

Якщо замість гарячої води – тепла, пишіть заяви постачальнику, розповідає юрист Олександр Плахотнік. Після цього його представник повинен прийти до вас додому і виміряти температуру, а після скласти акт і перерахувати суми в платіжках.