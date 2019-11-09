Зеленський пообіцяв стягнути кошти з Коломойського: про що мова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір особисто докласти всіх зусиль для повернення коштів, витрачених державою на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків.

Про це повідомляється на сайті президента. Зазначається, що 9 листопада президент підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави».

«Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всі зусилля, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізації державних банків через несумлінних позичальників», – сказав Зеленський.