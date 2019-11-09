Партія Медведчука звинуватила «Голос» в держзраді

Заява партії «Голос» про те, що Україна повинна вийти з Мінських домовленостей має бути вивчений правоохоронними органами.

Так вважають в партії «Опозиційна платформа – За життя», яка звернулася до правоохоронців із відповідною заявою, про що повідомляється на сайті ОПЗЖ.

В партії Віктора Медведчука вважають, що заяви їхніх колег по парламенту можуть містити ознаки національної зради».

«Опозиційна платформа – за життя» вимагає від СБУ, ГПУ та інших правоохоронних органів провести ретельне вивчення заяв партії «Голос», як ознаки національної зради, сепаратизму і посягання на територіальну цілісність України», — сказано в заяві партії.

Соратники кума Володимира Путіна закликали українську владу слідувати по шляху мирного вирішення ситуації на Донбасі «незважаючи на відчайдушні спроби політичних радикалів і маргіналів всіх мастей цьому перешкодити».