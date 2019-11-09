«Початок диктатури!» Журналістів насторожив терміновий указ Зеленського

Указом «Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави», підписаним президентом України Володимиром Зеленським, пропонується посилити відповідальність ЗМІ за порушення інформаційного законодавства.

Так, у тексті, опублікованому прес-службою Офісу президента, йдеться, що до 31 грудня 2019 року потрібно розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо врегулювання діяльності медіа в країні.

Зокрема, пропонується передбачити положення:

про вимогах і стандартах новин;

про механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування;

про заборону фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні;

про посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Головний редактор видання «Українські новини» Денис Іванеско назвав документ «указом про початок диктатури» і заявив про наступ на свободу слова.

«Зеленський хоче визначати стандарти новин… Нехай спочатку стандарти жартів «95 Кварталу» затвердить. І відповідальність за тупі. Як швидко влада внесе в стандарти новин необхідність аплодувати президенту? Це початок кінця свободи слова…

Ні в одній країні світу влада не визначає стандарти новин і тим більше не карає за них. Це і є свобода слова і вираження поглядів, закріплені в ст. 10 Європейської конвенції з прав людини», – обурився журналіст на своїй сторінці в Facebook.

Частина указу про зміни щодо ЗМІ

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Указ розкритикував і голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. У Facebook-акаунті він заявив, що «залякування криміналом або податковими перевірками – це не те, чого чекають від влади журналісти та медіа».

Він нагадав, що під час парламентських слухань з питань безпеки журналістів, обриси законодавчих змін визначили міністр культури Володимир Бородянський, голова Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Пан Бородянський пропонує ввести кримінальну відповідальність за поширення фейків і введення суспільства в оману. Також в редакційних ньюзрумах журналістам пропонують фіксувати накази редакторів про маніпуляції при висвітленні новин. На підставі цих доносів влади планують платити журналістам зарплату і надавати захист, а на власників та керівників медіа – накладати санкції.

Олександр Ткаченко хоче застосовувати санкції до збитковим ЗМІ. Відсутність протягом трьох років прибутку повинно давати старт процедурі блокування медіадіяльності», – розповів голова НСЖУ.

Шеф-редактор інтернет-видання «Оглядач» Орест Сохар також відреагував на скандал.

На своїй сторінці в Facebook він написав: «Люди, які кривлялися над всім політикумом, самі виявилися не готові до критики.

І тому вирішили з допомогою кримінального кодексу підправити стандарти журналістики…»