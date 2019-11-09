У Київській області в результаті зіткнення 4 автомобілів постраждали чотири людини

Повідомляється, що два автомобіля почали диміти, але небайдужі водії вибігли і загасили машини

В результаті ДТП на Старообухівській трасі неподалік Козина постраждали чотири людини. Про це повідомляють «Вартови.Еспресо«.

За словами свідків, водій автомобіля BMW проїхав на заборонений сигнал світлофора, після чого машину винесло на зустрічну смугу, де вона врізалася в Hyundai Elantra.

Від удару Hyundai Elantra вилетів з дороги в кювет і перекинувся. У свою чергу автомобіль BMW продовжив рух і вдарив Peugeot 307. В результаті потужного удару у правопорушника відвалилося колесо.

Повідомляється, що два автомобіля почали диміти, але небайдужі водії вибігли і загасили машини.

Відзначається, що в результаті ДТП постраждали 4 особи — водій BMW, а також керівник Hyundai і дві його пасажирки.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. З-за ДТП повністю перекрито ділянку траси.