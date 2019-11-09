Зеленський пообіцяв масштабні зміни в медицині: кого торкнуться

Указ «Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави», який підписав президент України Володимир Зеленський, передбачає низку змін у регулюванні роботи медицини.

Текст документа був оприлюднений прес-службою Офісу президента. До кінця поточного року Зеленський наказав уряду переглянути встановлені межі госпітальних округів, врегулювати процедуру закупівлі медичних послуг, встановити тарифи на них, а також запустити систему трансплантації органів.

До 31 січня 2020-го президент наказав забезпечити автономизацию роботи центрів екстреної медичної допомоги, запровадити електронну системи роботи оперативно-диспетчерських служб і впровадити сучасні підходи до підготовки, перепідготовці і підвищенню кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги.

На 2020-й також запланована реформа у сфері медичного страхування. Так, до кінця наступного року Зеленський зажадав підвищити рівень доступності та якості надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню та затвердити стратегію масового страхування.

Частина указу про медицину

Скріншот

Частина указу про медицину

Скріншот

Частина указу про медицину

Скріншот