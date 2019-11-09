Команда Зе наступає на «реформаторські» граблі Порошенко — Кучеренко

Ви про людей подумали, демагоги?! Що таке «граблі»?! Це злободенне питання задав близько години тому у Фейсбуці нардеп з фракції «Батьківщина», екс-міністр Олексій Кучеренко.

Це, схоже, українська національна ідея.

Всі вже забули про 144 фейкові реформи від Порошенка?!

Запитайте будь-якого мудрого людини — не можна одночасно вести більш трьох-чотирьох реформ! Зійде з розуму!

Спробуйте спроектувати на свій особистий життєвий досвід!

Ну чому раптом ці теоретики і грантоїди вирішили, що можна одномоментно і механічно перенести європейські та світові кальки на українські реалії?!

Тільки тому, що ви наслухалися велика кількість короткострокових тижневих курсів лікнепу в різних сферах і вирішили красиві картинки втілити в реалії?!

Ви про людей подумали, демагоги?!

Ви самі у себе в родині будете зносити будинок, копати город, розлучатися, садити багаторічний сад, займатися йогою, вчити китайську, голодувати, ходити до психіатра, ремонтувати квартиру, і лікуватися від безпліддя одночасно??????

Вибачте за прагматичний питання.