Терористи в день розведення влаштували криваві бої на Донбасі: ЗСУ вистояли

У зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі в суботу, 9 листопада, терористи “Л/ДНР” 11 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець в результаті був поранений.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що противник обстріляв позиції України із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

“У разі загрози життю і здоров’ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику”, – додали в ООС

За інформацією розвідки, з 1 до 8 листопада 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 30 осіб. 19 із них – санітарні, ще 11 окупантів були ліквідовані.

Три обстріли позицій ООС 9 листопада російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

біля Майорська і Кримського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил: