«Погрожує зірвати розведення військ»: Пасічник пригрозив Україні

Головний бойовик Луганської області Леонід Пасічник заявив, що він готовий зірвати розведення військ на Донбасі в районі Золотого.

На такий крок терорист готовий піти у тому випадку, якщо там з’являться співробітники правоохоронних органів України. Таку свою погрозу до влади нашої країни ватажок «ЛНР» озвучив відразу ж після аналогічних слів головного терориста Донецької області Дениса Пушилина.

Таким чином, Пасічник пригрозив українській державі через підконтрольні Росії пропагандистські ЗМІ. Розведення сил у Золотого було завершено ще першого листопада. В даний час там очікується розмінування та демонтаж старих позицій Збройних сил України і «Луганської народної республіки». Ситуація на цій ділянці дуже спокійна, але Росія і її ручні терористи погрожують все зірвати.

Леонід Пасічник пригрозив, що має намір ввести «поліцію» та «Міністерство державної безпеки» в сіру демілітаризовану зону, якщо там з’являться представники Служби безпеки України або ж співробітники української поліції. На таку загрозу Пасічника, а точніше його кураторів, підштовхнуло заяву повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора. Як відомо, американець заявляв, що після закінчення процесу розведення в Золоте можуть ввести Національну гвардію.