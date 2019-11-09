«Без шансів»: з’ясувалися нові деталі про жертви жахливої ДТП в Києві

Похорон 21-річної жительки Житомира Ольги Щербакової, яка загинула в страшному ДТП в Києві, призначені на 10 листопада.
Дівчина була релігійною і викладала в недільній школі при церкві, повідомили на сторінці у Facebook житомирського Михайлівського собору.
«У страшній автокатастрофі загинула наша дорога учениця молодіжки, а також викладач, врятувати її шансів, на жаль, не було», – сказано в повідомленні.
«У нашій пам’яті вона назавжди залишиться світлим промінчиком сонця, ми плачемо та сумуємо разом з рідними і близькими Олі, а також молимося за її душу», – додали на сторінці церкви в соцмережі.
Нагадаємо, дівчина загинула а аварії в Голосіївському районі по вул. Заболотного 8 листопада. Вона була за кермом автомобіля Skoda. В результаті зіткнення з вантажівкою їй розчавило грудну клітку і легкі.
Ольга Щербакова
dtp.kiev.ua
Фото з місця аварії
bigkiev.com.ua