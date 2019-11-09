«Без шансів»: з’ясувалися нові деталі про жертви жахливої ДТП в Києві

Похорон 21-річної жительки Житомира Ольги Щербакової, яка загинула в страшному ДТП в Києві, призначені на 10 листопада.

Дівчина була релігійною і викладала в недільній школі при церкві, повідомили на сторінці у Facebook житомирського Михайлівського собору.

«У страшній автокатастрофі загинула наша дорога учениця молодіжки, а також викладач, врятувати її шансів, на жаль, не було», – сказано в повідомленні.

«У нашій пам’яті вона назавжди залишиться світлим промінчиком сонця, ми плачемо та сумуємо разом з рідними і близькими Олі, а також молимося за її душу», – додали на сторінці церкви в соцмережі.

Нагадаємо, дівчина загинула а аварії в Голосіївському районі по вул. Заболотного 8 листопада. Вона була за кермом автомобіля Skoda. В результаті зіткнення з вантажівкою їй розчавило грудну клітку і легкі.

Ольга Щербакова

dtp.kiev.ua

Фото з місця аварії

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