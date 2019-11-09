«В калошах тупають в сортир»: Путіна висміяли за амбіції про лідерстві

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ може стати одним з глобальних лідерів у світі в галузі штучного інтелекту.

На його думку, це питання майбутнього країни і її місця в світовому співтоваристві. Про це глава Кремля заявив в суботу, 9 листопада, на конференції «Подорож по штучному інтелекту».

«Найсуворіший попит – з наших відомств, корпорацій, компаній з державною участю. Найважливішим критерієм їх ефективності вважаю здатність забезпечити, зміцнювати технологічну спроможність країни. Вага, значимість майбутньої роботи виключно великі.

Ми повинні, я переконаний, здатні стати одним з глобальних лідерів у сфері штучного інтелекту», – сказав він.

Путін також закликав кратно збільшити підготовку програмістів, математиків, комп’ютерних лінгвістів, які зможуть повною мірою використовувати потенціал штучного інтелекту.

Заяви російського лідера різко відреагував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

«Путін розповідає про штучному інтелекті, а більшість Росії в цей час в калошах тупають в сортир на вулиці і відкорковують пляшку з глодом», – написав він у своєму Telegram-каналі.