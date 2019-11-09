В Авдіївці виявили схованку зброї та боєприпасів

В Авдіївці Донецької області поліція вилучила з території колишнього навчального комбінату арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що були вилучені 7 гранатометів РПГ, 6 гранат РГД-5 із запалами і 1200 патронів до автоматичної зброї.

«Під час перевірки правоохоронці з’єднання ясували, що 33-річний житель Авдіївки в 2014 році на околиці міста знайшов боєприпаси і сховав їх на території будівлі колишнього учбового комбінату. Надалі зловмисник планував небезпечні предмети збути», – повідомили в поліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.