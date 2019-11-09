У МАУ скасовують рейси ще на два напрямки

Компанія «Міжнародні авіалінії України» продовжує кампанію з повернення в зону беззбитковості, у зв’язку з чим змінено рейси до Бангкока і Кракова.

Про це повідомляє «Інформатор» з посиланням на прес-службу МАУ.

З 16 листопада цього року число польотів на сполученні Київ-Бангкок зменшиться до трьох разів на тиждень, а з 14 січня 2020 року авіакомпанія припинить рейси Київ-Краків.

Крім того, в авіакомпанії повідомили, що на сезон літньої навігації, який буде проходити з 29 березня 2020 року до 25 жовтня 2020 року, рейси в Таїланд повністю зупинені.

Пасажири, чиї рейси потраплять під зміни, зможуть змінити маршрут. Якщо альтернативного рейсу не буде або пасажир відмовиться від запропонованого варіанту, тоді йому повернуть кошти.

«Для якісної та оперативної обробки заявок компанією, пасажиру слід звернутися за допомогою відразу, як тільки він дізнається про зміни у виконанні його рейсу. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання і у валюті оплати», – повідомили МАУ.