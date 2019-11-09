У Польщі заявили, що не видадуть затриманого Мазура Росії

Польща не буде передавати затриманого активіста УНА-УНСО та учасника АТО Ігоря Мазура Росії. Про це у Facebook написала віце-спікер польського Сейму Малгожати Госевская.

Віце-спікер пояснила, що польські правоохоронці затримали Мазура виключно з «технічних» причин, оскільки Польща повинна дотримуватися стандартної процедури розгляду ордера Інтерполу.

«Затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод та зобов’язань. Відважний цивільний активіст і ветеран війни на Донбасі, в Грузії і Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами в реєстр затримань Інтерполу. Це — наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти», — написала Госевская.

За її словами, Польща «не піддасться на провокацію».

«Ми не можемо бути акторами російського сценарію. Польща зробила те, що повинна була зробити. Вона затримала людину, яка фігурує в реєстрі. Але — для з’ясування ситуації… І я запевняю вас, що дорога в Росію не є відкритою. Польська влада і суди ретельно розслідують цю справу…» — написала віце-спікер. На закінчення вона пообіцяла свої особисті гарантії невинності Мазура.