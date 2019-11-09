Український літак загорівся в Шарм-Ель-Шейху

В українського літака компанії Sky Up при посадці в аеропорту єгипетського міста Шарм-еш-Шейх зайнялося шасі.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Причиною загоряння стала витік масла з гідравлічної системи. Екстрені служби аеропорту оперативно ліквідували горіння. Пасажири і члени екіпажу були евакуйовані, постраждалих немає.

«Літак сів досить м’яко, але в момент посадки ми почули дивний гул з лівого боку. В ілюмінаторах було видно заграву від полум’я і густий дим.

Не минуло й хвилини, як біля нашого літака була пожежна команда аеропорту, яка погасила загоряння. Трап подали дуже швидко. Вийшовши з літака, ми побачили суєту технічного персоналу і димляче шасі», – розповів пасажир.

Фото з місця інциденту

reporter-ua

Фото з місця інциденту

reporter-ua

Фото з місця інциденту

reporter-ua