У Черкаській області затримали чоловіка: в автомобілі віз гвинтівку, приціл і глушник

У Черкаській області затримали чоловіка, який перевозив зброю. Про це повідомляє Нацполиция.

Вогнепальну зброю чоловік перевозив на задньому сидінні своєї іномарки.

«Підозрілий «Фольксваген» поліцейські зупинили вночі», — відзначили в прес служба поліції Черкаської області.

При огляді автомобіля вони виявили на задньому сидінні гвинтівку Мосіна часів Другої світової війни. Зброя перебувала у задовільному стані. Більш того — вона була обладнана оптичним прицілом, глушником і споряджений патронами калібру 7,62 мм. Дозвільних документів на зброю чоловік не надав. Від будь-яких пояснень він відмовився.

Речові докази вилучено. Чорнобаївським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Походження гвинтівки і те, куди прямував чоловік вночі зі зброєю, з’ясовують оперативні працівники і слідчі.