Держдеп розблокував допомогу Україні без дозволу Трампа

Держдепартамент США розблокував допомогу Україні до розпорядження президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Bloomberg, сума становить приблизно $140 млн.

За даними агентства, юристи департаменту прийшли до висновку, що Білий дім і сам американський лідер не володіють повноваженнями заморозити виділення коштів.

Заморожування Білим домом допомоги Україні, включаючи окремий пакет військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів США від Міністерства оборони, стало центральною проблемою на слуханнях щодо імпічменту, де, за словами свідків, Трамп наказав призупинити надання допомоги, щоб змусити Україну оголосити про розслідування Джо Байдена.

Як заявив офіційний представник Держдепартаменту Джордж Кент в ході розслідування з питання імпічменту, слова «розслідування, Байден і Клінтон» повинні були стати обов’язковими елементами публічного заяви президента України Володимира Зеленського, щоб отримати допомогу.