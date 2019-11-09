Трамп назвав дату публікації чергової стенограми розмови з Зеленським

Американський президент Дональд Трамп зробив заяву, що у вівторок, 12 листопада офіційний Вашингтон, по всій ймовірності, опублікує стенограму другого розмови з президентом української держави Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в заяві Трампа в суботу на базі Об’єднаної Ендрюс.

Як пише Reuters, Дональд Трамп заявив: «У нас з’явиться ще одна стенограма, яка дуже важлива». При цьому американський лідер додав: «Я дам вам другу стенограму, тому що у мене було два розмови з президентом України».

Наскільки відомо, президент Сполучених Штатів Америки підкреслив, що друга стенограма, ймовірно, буде опублікована у вівторок. Нагадаємо, раніше вчора ми вже повідомляли про те, що на вимогу слідчих Конгресу з імпічменту може опублікувати ще один «дуже важливий» розмова зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, який відбувся раніше, ніж усім відомий діалог лідерів у липні 2019-го.