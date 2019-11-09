Жителі Донбасу розповіли про рівні бідності і робочих місцях

36,4 % жителів ОРДЛО ледь вистачає коштів на покупку продуктів харчування, а 63,6 % скаржаться на труднощі з працевлаштуванням.

Про це пише ZN.ua.

Харківська компанія «Нью Імідж Маркетинг Груп» провела і оприлюднила результати соціологічного опитування жителів окупованих територій Донбасу, над розробкою питань до якого працювали Український інститут майбутнього «Дзеркало тижня. Україна». Респонденти відповіли про своє фінансове становище і ситуації на ринку праці в регіоні.

36,4 % опитаних жителів територій Донбасу, які не перебувають під контролем України, можуть дозволити собі витрачати гроші лише на їжу, а 4,9 % змушені заощаджувати навіть на харчуванні.

43,6 % респондентів відповіли, що їм вистачає коштів лише на одяг, взуття та їжу, а для придбання недорогої техніки доводиться збирати гроші. Ще 12 % відкладають кошти для покупки більш дорогих речей (пральної машини, холодильника).

І лише 3 % оцінюють своє фінансове становище як успішне і мають потребу в грошах тільки при покупці нерухомості або автомобіля.

24,3 % респондентів сказали, що в регіоні майже немає можливості працевлаштуватися, 39,3 % відповіли, що робота є, але не постійна.

На думку 15,7 % опитаних, у ОРДЛО велике безробіття, але знайти джерело доходу можна.

І лише 2,9 % задоволені ситуацією на ринку праці і вважають проблемою відсутність у регіоні робочих рук, а не місць.