Систематично вимагали та отримували хабарі: У Львові ДБР затримало двох митників і прикордонників

Перебуваючи у змові, посадові особи налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали двох митників і прикордонників під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, перебуваючи у змові, посадові особи налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди. За гроші вони забезпечували безперешкодне ввезення товарів на територію України.

Правоохоронці затримали посадових осіб у порядку ст. 208 КПК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) під час одержання ними чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1,8 тис. гривень

У разі доведення їх вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.