Порошенко збирає Майдан на 21 листопада — блогер

21 листопада Петя знову збирає «Майдан». Про це повідомив кілька хвилин тому в Фейсбуці популярний публіцист Михайло Шнайдер.
«Мені ось дуже цікаво, він коли-небудь заспокоїться?», — запитує Шнайдер.
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Звичайно, заспокоїться. Коли «сяде»…
Точніше, коли його, нарешті, заслужено «посадять».
Однак, на жаль, нова влада з незрозумілої причини підозріло довго тягне з цим…
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