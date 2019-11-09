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Порошенко збирає Майдан на 21 листопада — блогер

09.11.2019

21 листопада Петя знову збирає «Майдан». Про це повідомив кілька хвилин тому в Фейсбуці популярний публіцист Михайло Шнайдер.

«Мені ось дуже цікаво, він коли-небудь заспокоїться?», — запитує Шнайдер.

***

Звичайно, заспокоїться. Коли «сяде»…

Точніше, коли його, нарешті, заслужено «посадять».

Однак, на жаль, нова влада з незрозумілої причини підозріло довго тягне з цим…

economics-prorok.com

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