Порошенко збирає Майдан на 21 листопада — блогер

21 листопада Петя знову збирає «Майдан». Про це повідомив кілька хвилин тому в Фейсбуці популярний публіцист Михайло Шнайдер.

«Мені ось дуже цікаво, він коли-небудь заспокоїться?», — запитує Шнайдер.

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Звичайно, заспокоїться. Коли «сяде»…

Точніше, коли його, нарешті, заслужено «посадять».

Однак, на жаль, нова влада з незрозумілої причини підозріло довго тягне з цим…

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