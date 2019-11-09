Спочатку з себе хлопці, а потім вже і за журналістів можна взятися: письменник жорстко відповів Зеленському

Президент України Зеленський дав завдання уряду розробити законопроект, згідно з яким буде відрегульована діяльність ЗМІ. у законі повинна бути передбачена відповідальність за поширення недостовірної або перекрученої інформації.

Коментуючи новину, журналіст і письменник Євген Положій зазначив, що він особисто за посилення кримінальної та адміністративної відповідальності журналістів за брехню. На думку журналіста, це абсолютно правильно. Після введення заклана у кожному регіоні по пару десятків сайтів за місяць закриється.

Євген Положій зазначає, якщо говорити без жартів, то можна повністю підтримати таку ініціативу влади, але тільки після введення аналогічної відповідальності для політиків. Пообіцяв, наприклад у разі обрання президентом 4 тисячі доларів зарплати кожному вчителю – і не виконав – отримай рік в’язниці за кожну тисячу.

«Так що спочатку з себе, хлопці, спочатку з себе! А потім вже і за журналістів можна взятися», – підсумував письменник.