“Я кожен день поправляю свої яйця”. Ківа прокоментував секс-скандал у Раді

Одіозний народний депутат і соратник Віктора Медведчука Ілля Ківа прокоментував підозри про те, що він мастурбував на робочому місці у Верховній Раді.

Свою думку він спробував озвучити в ефірі “7 каналу”.

“Ну, і шо? Вибачте будь ласка, у вас є член? Ви іноді член поправляєте? Це механічний рух. Чоловіки його поправляють в штанях, якщо є що виправляти”, – ділиться роздумами нардеп “ОПЗЖ”.

“Чоловік поправив свої яйця. Я не вважаю це еротичним скандалом. Я це роблю кожен день і кожен нормальний мужик це робить кожен день, просто мало хто про це говорить”, – вважає Ілля Ківа.