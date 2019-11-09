У Херсоні зіткнулися Toyota Corolla і Fiat Doblo: один з водіїв був п’яний

Сьогодні, 9 листопада, близько 2:00 патрульних викликали на ДТП на розі Миколаївського шосе та пер. Козацького. Зіткнулися Toyota Corolla і Fiat Doblo. Водії не постраждали.

Про це повідомляє Херсон Типовий.

Поліцейські встановили, що водій Toyota під час руху не був уважним, не дотримався безпечної швидкості та скоїв наїзд на Fiat, який стояв у лівій крайній смузі і очікував зелений сигнал світлофора.

У винуватця події патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Той визнав, що пив, але від проходження огляду відмовився.

На 30-річного херсонця склали протоколи за ст 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) Купап. Його автомобіль поліцейські евакуювали на штрафмайданчик.