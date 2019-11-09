Ключовим ризиком для Зеленського є телеканал «1+1»

По мірі того, як сам Ігор Валерійович або його швидко нахабні телеменеджери, включаючи так і залишився ключовим розпорядником каналу Ткаченко, почнуть отримувати все менше профітів, істерики зростуть в геометричній прогресії…

Медіа (різні) нині швидко створюють «царів». Або каліфів на годину. Як пощастить. І це все вже — банальна життєва аксіома. Президентство Володимира Олександровича — ідеальна ілюстрація цієї аксіоми.

Про це пише сьогодні політолог Михайло Подоляк.

Але одна справа зійти на трон, а інше… довго залишатися повноцінним лідером глядацьких симпатій». Звідси наростаючі ризики…

Правда, зовсім не там, де їх намагаються розгледіти окремі оточенці нового президента…

Телеканал Прямий, судячи з усього, хоче зайняти нішу найчистішого і незамутненого абсурду. Його завдання тільки лякати, накручувати, шукати смітинку в тому самому оці, який до цього завалювали колодами цинізму. І як все у Петра Олексійовича, Прямий робить це прямолінійно, грубо і зовсім не дотримуючи міру. Тому немає нічого дивного навіть у похмурій і дурнуватій постановці з камуфляжним захопленням студії Ганапольського…

Чи зможе цей канал істотно впливати на репутацію чинного президента? Ні, звичайно. Тому що це строго вузько/нішевий канал. Для особливо обдарованих і сильно повірили в те, що в XXI столітті реально можна конкурувати ідеями з XVII століття).

Тим більше, що зовсім скоро на каналі розпочнеться жлобство, недо/виплати і розгул класичної жовтизни, коли провідними почнуть працювати професійні ворожки і шамани…

Багато і недобро згадувані канали з пулу славного Віктора Володимировича Медведчука, насправді, теж практично не впливають на серйозні аудиторії. Знову ж таки — з причини тієї самої вузько/нишевости. З іншим контингентом тільки.

Ні, зрозуміло, серед цих каналів «водяться» куди більш адекватні редакційні політики, ніж на тому ж Прямому. Але вбиває всі несамовите бажання самого Медведчука теж доводити все до абсурду, обов’язково і багато особисто коментуючи будь-які теми.

Не зовсім зрозуміло, хто в свій час зміг так запрограмувати ВВ, що він досі щиро вірить у казку про те, що при множенні будь-якої ідеї на круглий нуль отримаєш максимальну суму профітів. У зелених кольорах.

Створюють ці канали ризики для президентства Зеленського? Ні, звичайно. Тому що це зовсім не перетинаються прямі…

Ключовий ризик для Зеленського завтра тільки один. Парадоксальний, але безсумнівний… Канал 1+1. Який вже зараз поступово впадає в істерики, атакуючи членів команди самого Зеленського. Потрошку. Не з пулу Коломойського. Побоюючись, правда, грати на повну силу.

Але у міру того, як сам Ігор Валерійович або його швидко нахабні телеменеджери, включаючи так і залишився ключовим розпорядником каналу Ткаченко, почнуть отримувати все менше профітів, істерики зростуть в геометричній прогресії). Незадоволеність — адже вона завжди така.

І тому вже зараз цілком собі можна припустити, що найбільш затятим разрывателем нової «царської репутації» буде тільки телемэйджор 1+1. Все простіше простого…

Епілог. Телеканал «1 + 1» — президенту Зеленському: я тебе породив, я тебе і вб’ю…