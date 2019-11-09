Ляшко закликав Раду до імпечмента “узурпатора” Зеленського

Парламентська опозиція, якщо вона справді є, має негайно ініціювати початок процедури імпічмента.

Таке заявив лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко.

“Доручення Зеленського Кабміну розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про вимоги та стандарти новин – це неконституційний наступ на свободу слова і черговий крок до узурпації влади. Парламентська опозиція, якщо вона справді є, має негайно ініціювати початок процедури імпічмента”, – говорити “радикал”.

“А я особисто звернуся до Верховного суду з позовом про визнання неконституційним указу Зеленського. Закликаю всіх об’єднання єднатися, щоб зупинити узурпатора, який веде Україну до капітуляції, хаосу і нового Майдану!”, – наголошує Ляшко.