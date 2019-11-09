«Слово чиновника!»: Богдан пообіцяв завжди говорити правду і побороти бідність у країні

Керівник Офісу президента Андрій Богдан запевнив, що основне завдання нинішньої влади – зробити так, щоб в країні не було бідності і українцям стало легше жити.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Зробити це в одну мить неможливо, потрібен певний відрізок часу. Він закликав парламентаріїв і всіх, хто причетний до економіки України, разом працювати над реформами, які дозволять більше заробляти і відповідно мати можливість витрачати більше, що дасть можливість підвищити пенсії, зарплати вчителям, лікарям та іншим категоріям населення.

Переконав чиновник українців своєю щирістю, але старався, як міг. Богдан пообіцяв говорити правду, навіть якщо проблемні питання зможуть викликати спротив суспільства. Він каже, що закінчилася епоха жадібності і всі можливості в державі по збільшенню бюджету були перенаправлені на соціальні виплати населенню, щоб нашим громадянам стало жити легше. Для того, щоб підняти економіку країни і зменшити борги, необхідно, щоб українському уряду повірили іноземні інвестори і банки. І коли вони повірять, ці виплати суттєво зменшаться.

Щодо бюджету на 2020 рік Богдан пообіцяв не роздавати пенсії, витрачати кошти на якісь миттєві витрати, а будувати економіку, дороги, заводи і школи. А це додаткові доходи, які стануть основою для стабільності України, для великих пенсій і зарплат.