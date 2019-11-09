Урядову спецзв’язок потрібно ліквідувати — Дубілет

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України пропонує скасувати спецзв’язок уряду, замінивши її спеціальним захисним додатком, що допоможе заощадити буквально мільярди гривень для країни.

Зокрема, під час інтерв’ю «24 каналу» Дубілет заявив: «Я вважаю, це досить дивна річ. Сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів було додаток».

В цей же час він додав, що можна буде розробити додаток, зв’язок в якому буде навіть більш захищеною завдяки методів шифрування. Дубілет також зазначив: «І тоді можна буде не витрачати буквально мільярди гривень на цю систему з цими проводами».

В кінці свого інтерв’ю каналу, міністр Кабінету міністрів додав: «Поки не хочу навіть анонсувати, але дійсно ми з віце-прем’єр-міністром, міністром цифровий трансформації Михайлом Федоровим та іншими експертами обговорюємо таку можливість. Якщо вдасться – буде круто».