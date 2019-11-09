Блогер: тепер за «неправильні» новини «неправильні» журналісти будуть нести кримінальну відповідальність

Президент України Зеленський дав строгу вказівку Кабміну до нового року розробити закон про стандарти новин. Тепер за «неправильні» новини «неправильні» журналісти будуть нести кримінальну відповідальність.

Про це у своєму блозі пише блогер Сергій Марченко.

Він відзначає, це дійсно лише доручення, і ніхто не знає, що вийде на виході. Теоретично, може вийти хороший закон, який не дозволить таким, як Шарій та іншим московським товаришам на кшталт Гужви промивати мізки українцям, але чомусь журналісти, що призвели Володимира Зеленського до влади, не вірять у хороше. Вони вже назвали цей указ «Указом про диктатуру». Навіть голова импотентного НСЖУ боязко написав пост проти ініціативи влади.

Сергій Марченко зазначає, довіру, яку президент Зеленський вже заслужив, на кінець.