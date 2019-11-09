Іванов про затримання «Тополі»: хотілося б знати, скільки російських військових і бойовиків затримав Інтерпол за запитами СБУ?

У сусідній Польщі за запитом Росії затримали легендарного екс-бійця АТО Ігоря Мазура з позивним «Тополі».

Коментуючи інформацію блогер і телеведучий Сергій Іванов зазначив, що затримання «Тополі» у Польщі, крім усього іншого, є прямим наслідком саботажу Службою безпеки України та Головною військовою прокуратурою своїх службових обов’язків.

Сергій Іванов зазначає, хотілося б знати, скільки російських військових, бойовиків та їх керівників затримав Інтерпол за запитами СБУ? Чому Прилепін безперешкодно гастролює Німеччиною, чому не затримують Рільке, чому, зрештою, голова генштабу РФ спокійно відвідує Берлін і Париж? І це ще, якщо не говорити про дрібних ворогів, а також про наших зрадників-казнокрадах, які тупо відкупилися.

Блогер підкреслює, як би дико це не звучало, російський слідчий апарат робить все правильно – оголошує в розшук ворогів своєї держави і виставляє їх на Інтерпол. Чому це не роблять наші – велике питання. Хоча, якщо глава СБУ і екс-глава СБУ синхронно бігають на день народження до соратника Медведчука, очікувати чогось іншого марно.